Découvrez le chantier avant/après d’une maison individuelle dans les Pyrénées Orientales rénovée par l’architecte UCQPAB avec la complicité de Tous Travaux Rénovation qui est une entreprise de construction rénovation à Bompas Cabestany, dans le 66. Cette maison de 120m² avec une surface de terrain de 450m² a été intégralement réhabilitée : « intérieur et extérieur ». L’agencement et la décoration ont été conçus et réalisés par l’architecte.

Rénovation intégrale d’une maison individuelle à Bompas, proche de cabestany, Pyrénées Orientales

Vous retrouverez la touche unique de l’architecte et son plaisir à travailler et à conjuguer les matières nobles, bruts et intemporelles.

Les façades ont été totalement rénovées grâce à l’application d’un enduit à la chaux (chaux saint Astier), finition « talochée », spéciale monuments historiques. Les menuiseries extérieures sont en aluminium « 1er choix » et réalisées sur mesure, avec un double vitrage et verre extérieur « anti-effraction ». Il en est de même pour la verrière.

Pour continuer sur l’extérieur, le jardin a été conçu et réalisé par des paysagistes. L’éclairage du jardin a également été revu. L’ensemble des éclairages est 100% LED et sont pilotés par détecteurs automatiques. Deux terrasses ont également été réalisées sur mesure en Pin autoclave traité (garantie 10 ans)

Passons à l’intérieur. Le challenge était de donner une vraie personnalité à cette maison. Des matières nobles ont été utilisées.

Sur tout le rez-de-chaussée, le choix du sol s’est porté sur un dallage en pierre de bourgogne naturelle vieillie, de 2cm d’épaisseur. L’ensemble des menuiseries intérieures ont été réalisées sur mesure (sous escalier, plan vasque, dressing, sanitaires…)

Le marbre est maintenant présent dans la salle de bains (carrelée de carreaux de marbres naturels vieillis et vasque) et du granit a été utilisé pour le plan de travail dans la cuisine (granit noir massif, finition brossée).

Cette maison entièrement rénovée est donc louée 1200€ par mois pour une durée de 3ans ou alors peut être achetée pour 700 000€.